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亚洲 | 2013年 2月 12日 星期二 22:58 BJT

G7会议:G7声明称汇率应由市场决定,财政和货币政策绝不能用于打压汇率

路透伦敦/东京2月12日 - 七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.日本称该声明是给日本继续努力使通货再膨胀来刺激经济开了绿灯.

G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动.

日本财务大臣麻生太郎欢迎G7声明,称G7承认日本政策措施并非意图影响外汇市场.(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)
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