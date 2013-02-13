G7声明称汇率应由市场决定

亚股下跌投资人避险 本周稍晚中美两国领导人会面
路透新加坡4月4日 - 亚洲股市周二微跌，本周稍晚中国国家主席习近平将与美国总统特朗普会晤，会面的气氛可能颇为紧张，在此之前谨慎气氛主导市场。
路透伦敦/东京2月12日 - 七国集团(G7)周二发表声明称,财政和货币政策绝不能用于令货币贬值.日本称该声明是给日本继续努力使通货再膨胀来刺激经济开了绿灯.
G7重申决心由市场决定汇率,并称会紧密商讨,避免可能影响经济和金融稳定的汇率无序和过度波动.
日本财务大臣麻生太郎欢迎G7声明,称G7承认日本政策措施并非意图影响外汇市场.(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透费城4月3日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周一表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能今年就开始缩减债券投资组合。愈来愈多的美联储官员警告可能很快退出危机时代政策。
路透东京4月4日 - 周二公布的一份日本央行调查报告显示，日本企业预计未来一年的消费者物价(CPI)平均料上升0.7%，同三个月前的预估相同。