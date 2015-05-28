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国际财经 | 2015年 5月 28日 星期四 11:23 BJT

G7一致认为汇率过度波动不受欢迎--菅义伟

路透东京5月28日 - 日本内阁官房长官菅义伟周四重申，七国集团(G7)一致认为，汇率过度波动不受人欢迎。

菅义伟在记者会上补充道，政府将继续密切关注汇率走势。

日圆兑美元本周触及八年低位，因市场预计，美国经济复苏的迹象将支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年稍晚升息。(完)

(编译 许娜；审校 于春红)

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