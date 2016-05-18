G7领袖对提振需求之必要性有共识--日相安倍晋三

路透东京5月18日 - 日本首相安倍晋三在周三表示，七国集团(G7)领袖一致认为有必要采取行动来提振全球经济，在全球经济风险挥之不去之际，需要消除有碍生产力的因素。

安倍在与诸位反对党领导人的辩论中表示，“全球经济存在下行风险，”例如中国放缓的附带影响。

“我已经提出创造需求以及移除供应面限制的必要性，”安倍在解释本月稍早造访欧洲与各国领袖探讨的内容时如此表示。

日本下周将在日本西部举行G7峰会，届时为应对全球成长受抑的政策举措将成为讨论重点。

安倍晋三称，G7国家领导人对于全球前景面临的风险拥有共识。“没有领导人认为，无需担心这种风险可能成真。”

安倍晋三称，采取财政刺激措施可能帮助提振经济增长，尤其是在日本、美国和欧洲的央行实施超宽松货币政策时。

“日本、美国、加拿大、意大利、法国和欧盟都认同这个观点，”安倍晋三称，他没提G7成员国中的德国和英国。

安倍晋三有关协同采取财政行动以刺激全球增长的看法，难以获得G7国家一致同意，因为德国和英国等国家坚持实行财政撙节。(完)