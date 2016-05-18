G7领袖对提振需求之必要性有共识--日相安倍晋三

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京5月18日 - 日本首相安倍晋三在周三表示，七国集团(G7)领袖一致认为有必要采取行动来提振全球经济，在全球经济风险挥之不去之际，需要消除有碍生产力的因素。
安倍在与诸位反对党领导人的辩论中表示，“全球经济存在下行风险，”例如中国放缓的附带影响。
“我已经提出创造需求以及移除供应面限制的必要性，”安倍在解释本月稍早造访欧洲与各国领袖探讨的内容时如此表示。
日本下周将在日本西部举行G7峰会，届时为应对全球成长受抑的政策举措将成为讨论重点。
安倍晋三称，G7国家领导人对于全球前景面临的风险拥有共识。“没有领导人认为，无需担心这种风险可能成真。”
安倍晋三称，采取财政刺激措施可能帮助提振经济增长，尤其是在日本、美国和欧洲的央行实施超宽松货币政策时。
“日本、美国、加拿大、意大利、法国和欧盟都认同这个观点，”安倍晋三称，他没提G7成员国中的德国和英国。
安倍晋三有关协同采取财政行动以刺激全球增长的看法，难以获得G7国家一致同意，因为德国和英国等国家坚持实行财政撙节。(完)
(编译 陈宗琦/杜明霞；审校 高琦/艾茂林)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
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