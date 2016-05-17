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亚洲 | 2016年 5月 17日 星期二 09:54 BJT

全球经济：G7会议将讨论汇率议题，日本将寻求汇率稳定--麻生太郎

不过，麻生太郎指出，很难说服德国和英国采取财政支出措施，从而使G7国家通过协同采取财政刺激来加快全球经济增长。

G7成员协同采取措施，被视为是日本进一步采取财政措施的重要前兆。

“与日本不同的是，在德国财政政策由宪法决定，因此要做到这点很难。英国则面临退欧等棘手的问题，因此也不太容易，”他说。

他并称，G7财长必须更加深入地讨论，如何在考虑各国具体国情的情况下平衡货币、结构性和财政政策。(完)

(编译 陈宗琦/李春喜 审校 李婷仪/许娜)

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