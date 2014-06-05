G7对东海南海紧张局势深表关切

路透6月4日 - 七国集团（G7）领导人对中国与部分亚洲国家的紧张关系表示关切，并警告相关国家勿动用武力。对东海及南海资源的争夺令中国与相关邻国关系紧张。

“我们对东海和南海的紧张局势深表关切。我们反对任何一方采取单边行动，通过恫吓、胁迫或武力等手段主张其领土主权或海洋权益，”G7领导人晚间在布鲁塞尔举行会谈后发表声明称。

“我们呼吁各方根据国际法，澄清并提出他们的领土和海洋主张。”

中国与文莱、越南、菲律宾、马来西亚等国家均对南海提出主权主张。中国与日本在东海存在岛屿争端。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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