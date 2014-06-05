G7对东海南海紧张局势深表关切

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透6月4日 - 七国集团（G7）领导人对中国与部分亚洲国家的紧张关系表示关切，并警告相关国家勿动用武力。对东海及南海资源的争夺令中国与相关邻国关系紧张。
“我们对东海和南海的紧张局势深表关切。我们反对任何一方采取单边行动，通过恫吓、胁迫或武力等手段主张其领土主权或海洋权益，”G7领导人晚间在布鲁塞尔举行会谈后发表声明称。
“我们呼吁各方根据国际法，澄清并提出他们的领土和海洋主张。”
中国与文莱、越南、菲律宾、马来西亚等国家均对南海提出主权主张。中国与日本在东海存在岛屿争端。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。