日本力争到2020年代初成立LNG交易中心

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透日本北九州5月2日 - 日本周一宣布，力争到2020年代初成为液化天然气(LNG)国际交易中心，这是其在七国集团(G7)能源部长会议上传递出的讯息。日本是全球最大的LNG进口国。
日本经济产业省称，为了参与打造全球性LNG市场，日本将对LNG接收终端开放准入，并增加大型LNG存储设施，以激活LNG交易。
日本经济产业省在与G7国家能源部长会议上宣布了这一消息。此次会议在日本北九州召开，为期两天，来自欧盟、国际能源署(IEA)和国际可再生能源机构的代表也参加了会议。
全球LNG买家，包括日本和韩国这两个最大的买家，一直表示LNG市场应更加灵活，打破与原油指标之间的价格关联，并取消多数长期供应合约中的单一目的地条款。
全球LNG船货中日本购买的规模占比约为三分之一。2011年福岛核灾后日本关闭核电站，促使天然气需求升至纪录水准，此后日本试图削减能源成本，并加强对价格的控制。
G7成员国能源部长们在会后发布联合声明称，支持建立LNG交易中心的做法，以提高市场透明度和流动性。(完)
(编译 李爽/杜明霞；审校 张荻/张明钧)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。