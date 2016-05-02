日本力争到2020年代初成立LNG交易中心

路透日本北九州5月2日 - 日本周一宣布，力争到2020年代初成为液化天然气(LNG)国际交易中心，这是其在七国集团(G7)能源部长会议上传递出的讯息。日本是全球最大的LNG进口国。

日本经济产业省称，为了参与打造全球性LNG市场，日本将对LNG接收终端开放准入，并增加大型LNG存储设施，以激活LNG交易。

日本经济产业省在与G7国家能源部长会议上宣布了这一消息。此次会议在日本北九州召开，为期两天，来自欧盟、国际能源署(IEA)和国际可再生能源机构的代表也参加了会议。

全球LNG买家，包括日本和韩国这两个最大的买家，一直表示LNG市场应更加灵活，打破与原油指标之间的价格关联，并取消多数长期供应合约中的单一目的地条款。

全球LNG船货中日本购买的规模占比约为三分之一。2011年福岛核灾后日本关闭核电站，促使天然气需求升至纪录水准，此后日本试图削减能源成本，并加强对价格的控制。

G7成员国能源部长们在会后发布联合声明称，支持建立LNG交易中心的做法，以提高市场透明度和流动性。(完)