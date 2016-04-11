美国国务卿克里与G7其他外长一道访问日本广岛和平纪念馆

路透日本广岛4月11日（记者Arshad Mohammed/Kiyoshi Takenaka） - 美国国务卿克里周一访问日本广岛和平纪念馆，成为首位到访广岛和平纪念馆的美国国务卿。克里此行加强了美国总统奥巴马下月对该纪念馆进行历史性访问的可能性。

一名美国高官周日曾表示，克里周一访问日本广岛和平纪念馆时不会为美国二战时向日本投掷原子弹道歉。克里在G7外长会间隙与英国、加拿大、法国、德国、意大利及日本外长一同访问该纪念馆。

这也是英法外长首次访问广岛和平纪念馆。

“我很高兴在今天晚些时候访问广岛和平纪念馆……我希望届时能向世界强调和平的重要性，以及强有力盟友彼此合作令世界更安全的重要性，最后，我们希望能够消除世界上的大规模杀伤性武器，”克里与日本外相岸田文雄会谈开始时说道。

“我们将重温过去、悼念逝者，这次访问的意义不在于过去。它关乎现在、尤其关乎未来，以及我们已经建立起的关系的力量。”克里称。

美国于1945年8月6日向广岛投掷了一枚原子弹，将广岛市变成一片火海，到1945年底时已造成14万人死亡；之后美国又于8月9日向长崎投掷一枚原子弹。

美国总统奥巴马将于下月赴日参加G7年度领导人峰会。克里的广岛之行或为奥巴马下月对广岛和平纪念馆进行历史性访问铺路。若奥巴马赴该纪念馆被视为道歉之行，可能在美国引起轩然大波。（完）