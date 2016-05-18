焦点：G7会议在即 日圆震荡恐在所难免

2013年2月28日资料图片，在东京拍摄的日圆照片。 REUTERS/Shohei Miyano/File Photo

路透伦敦5月18日 - 对全球市场来说，本周在日本举行的七国集团(G7)会议的主要焦点将是，主办国日本还有多少余裕来提振经济成长和通胀，特别是透过压低日圆汇率。

日本经济面临了日圆走升损及增长、加剧通缩、打击股价的问题，正在苦苦挣扎，并促使日本央行对银行业存放在央行的部分资金祭出负利率。

尽管第一季日本经济以一年来最快速度增长，分析师们表示，周三的数据并没有强到足以打消本季经济萎缩的疑虑。

简言之，“安倍经济学”仍是陷入困境。问题是日本首相安倍晋三还能做什么来恢复日本的经济机遇，却又不会惹恼其他G7国家。从这点来看，可能就是对日圆直接干预阻升。今年迄今日圆已升值10%。

日圆波动更普遍地反映出全球市场人气。日圆上涨损伤日本经济，但也表明投资者谨慎、风险偏好下降以及全球各地资金寻求避险。

在经济增长疲弱和投资回报偏低的环境下，决策者不想看到日圆升值伴随的高波动性。

今年稍早就是这种情形，当时日圆上涨，同时全球股市重挫、信贷利差扩大且波动性急升。日本央行实施负利率是导致这些变化的部分原因。

全球市场混乱之际，美元/日圆隐含期权波动率飙升至近三年高位。

在仙台开会的G7财经首脑可能当众重申以前的承诺：不操纵汇率，避免竞争性贬值。

令人担心的是如果日本干预打压日圆，其他国家--尤其是中国与其他20国集团(G20)新兴市场--也可能对本币如法炮制。日本可能会私下暗示干预市场仍将是考虑的选项。

整体市场波动仍在历史范围内，政策制定者可能不会有所动作--但他们也不会乐见日本进行干预。

“安倍经济学目前成效太差，因此不论G7会议说什么，如果美元/日圆贬破105并跌向100日圆，那么日本就会干预，”纽约花旗全球汇市策略主管Steven Englander表示。

“日本可能愿意接受国际政治方面的后果，因日圆升值与日股下跌在国内引发的后果要可怕得多。”

**日圆多仓创纪录**

芝加哥商业交易所(CME)的期货市场数据显示，汇市投机客近几个月转为大力看多日圆，押注日圆将升值的多头仓位创下纪录最高水平之一。

日圆兑美元5月3日触及18个月高位105.55日圆，促使日本内阁特别经济顾问滨田宏一向路透表示，倘若日圆兑美元走强至90-95日圆，日本将进行干预，即便这样会让美国不满。

美国财政部长杰克卢及其他官员认为日本过于依赖货币政策，应该更加关注刺激内需、以及提高经济效率的结构性改革上。

为此，日本或许更可能祭出财政刺激举措。但这只有在各国协同行动的情况下才会出现--财政上保守的德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)是否会自行其是仍不得而知。

日圆兑美元之后跌至近110日圆，或许表明外汇交易商押注G7在一定程度上会支持日本压低日圆汇率的渴求。

但标准银行G10策略主管Steve Barrow指出，这样可能很危险。

“市场对G7做出的反应或许只会体现在日圆上，但在我看来，如果日本缺少G7的支持，那么市场或许容易受到冲击，”他并称。(完)