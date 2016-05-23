德国官员称G7不打算重新接纳俄罗斯

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透柏林5月20日 - 德国政府一名高级官员周五称，七国集团（G7）不打算重新接纳俄罗斯。
俄罗斯2014年将克里米亚纳入俄版图之后，八国集团（G8）暂停了俄罗斯的成员国资格。
该德国官员亦称，德国预计下周在日本举行的G7领导人峰会将商讨针对俄罗斯的制裁措施。
该官员称，延长或者解除这些制裁与明斯克和平协定的执行情况有关，也因此与俄罗斯在结束乌克兰危机中的合作情况有关。
该官员称，德国预计G7峰会结束发布的公报将不会提及有关延长对俄制裁的呼吁。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。