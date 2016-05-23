德国官员称G7不打算重新接纳俄罗斯

路透柏林5月20日 - 德国政府一名高级官员周五称，七国集团（G7）不打算重新接纳俄罗斯。

俄罗斯2014年将克里米亚纳入俄版图之后，八国集团（G8）暂停了俄罗斯的成员国资格。

该德国官员亦称，德国预计下周在日本举行的G7领导人峰会将商讨针对俄罗斯的制裁措施。

该官员称，延长或者解除这些制裁与明斯克和平协定的执行情况有关，也因此与俄罗斯在结束乌克兰危机中的合作情况有关。

该官员称，德国预计G7峰会结束发布的公报将不会提及有关延长对俄制裁的呼吁。（完）