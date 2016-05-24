G7财经首脑同意避免货币竞争性贬值--官方声明

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 周二公布的官方声明显示，七国集团(G7)重申现有的汇率协定，其中包括不设定汇率目标以及避免货币竞争性贬值。
日本财务省公布的声明还显示，G7还重申了共识，即汇率过度和无序波动可能损及经济活动。
声明指出，在周五和周六举行、日本主办的G7财经首脑会议上，各央行总裁同意，使用包括非传统措施在内的货币政策来继续支持经济复苏，符合央行的职责。
美国在这次G7会议上，对日本发出新的警告，反对干预汇市。关于全部G7国家应转而采用更加扩张的财政政策以支持经济增长，日本亦未能赢得其它成员国的同意。
日本财务省周二公布的官方声明代表G7共识，其与周六会后公布的非正式声明相似。
日本政府公布非正式声明时称该文件不代表G7共识。(完)
(编译 杜明霞；审校 王洋)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。