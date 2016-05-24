G7财经首脑同意避免货币竞争性贬值--官方声明

路透东京5月24日 - 周二公布的官方声明显示，七国集团(G7)重申现有的汇率协定，其中包括不设定汇率目标以及避免货币竞争性贬值。

日本财务省公布的声明还显示，G7还重申了共识，即汇率过度和无序波动可能损及经济活动。

声明指出，在周五和周六举行、日本主办的G7财经首脑会议上，各央行总裁同意，使用包括非传统措施在内的货币政策来继续支持经济复苏，符合央行的职责。

美国在这次G7会议上，对日本发出新的警告，反对干预汇市。关于全部G7国家应转而采用更加扩张的财政政策以支持经济增长，日本亦未能赢得其它成员国的同意。

日本财务省周二公布的官方声明代表G7共识，其与周六会后公布的非正式声明相似。

日本政府公布非正式声明时称该文件不代表G7共识。(完)