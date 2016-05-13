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时事要闻 | 2016年 5月 13日 星期五 09:02 BJT

日本、美国准备在5月25日左右举行峰会--政府消息人士

路透东京5月13日 - 政府消息人士周五对路透称，日本、美国准备在5月25日左右举行峰会。

消息人士称，日本首相安倍晋三和美国总统奥巴马可能在5月26-27日七国集团(G7)峰会前会晤。消息人士拒绝具名，因其尚未成为正式日程。

消息人士称，他们预计会讨论全球经济、朝鲜(北韩)及南海等问题。(完)

(编译 王丽鑫；审校 张涛)

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