七国集团经济复苏脆弱 欧元区远远落後--OECD

* G7国家第一和第二季经济按季年化增长率为1.9%

* 各国央行不需急於收紧政策

路透巴黎3月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落後美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.

OECD预估,七国集团(G7)经济第一和第二季按季年化增长率为1.9%,但成长速度相差很大.

OECD报告称,美国就业市场改善,将帮助美国第一季和第二季按季年化增长率分别达到2.9%和2.8%.

最新的预估被包含在一份简报中,在5月完整报告出炉前对数个国家的表现进行简单的季度评估.此报告的基调总体上比前一份更加乐观.

OECD表示,随着美国失业率的下降,信心正在增强,尤其是家庭信心,而宽松的金融环境正在帮助其重新梳理紧张的预算.

"中期内货币政策需要起到支持作用,以推动这一进程延续,"OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)对记者表示.

OECD估计,意大利或将陷於衰退困境,今年前两季该国经济料分别较上年同期萎缩1.6%和0.1%.

OECD秘书长葛利亚周二呼吁欧元区国家提高援助基金的规模,并认为由於银行依然疲弱,债务还在增加,财政目标远未达到,判断债务危机没有结束.

欧元区以外的国家中,英国经济第一季环比年率料为萎缩0.4%,第二季料为增长0.5%.

OECD称,由於经济复苏依然不稳,主要央行应该准备"在较长时间内"维持低利率和其它危机应对措施.

由於资产负债表规模膨胀至纪录水平,欧洲央行和美联储(FED)面对越来越多的呼声,希望他们逐步撤除过去三年为抵御金融危机实施的非常规措施.

OECD估计,整体经济前景相关的风险中,油价大涨将令未来一年发达国家的通胀率上升0.25个百分点,平均经济增长率则将减少0.1-0.2%.(完)

--编译 李婷仪/丁琦/白云;审校 田建华/侯向明/蔡美珍

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