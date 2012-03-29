七国集团经济复苏脆弱 欧元区远远落後--OECD

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
* G7国家第一和第二季经济按季年化增长率为1.9%
* 各国央行不需急於收紧政策
路透巴黎3月29日电---经济合作暨发展组织(OECD)周四表示,发达国家经济复苏脆弱但渐站稳根基,而欧元区国家远远落後美国与加拿大.OECD建议各国央行保持资金面宽松,才不致让复苏仅是昙花一现.
OECD预估,七国集团(G7)经济第一和第二季按季年化增长率为1.9%,但成长速度相差很大.
OECD报告称,美国就业市场改善,将帮助美国第一季和第二季按季年化增长率分别达到2.9%和2.8%.
最新的预估被包含在一份简报中,在5月完整报告出炉前对数个国家的表现进行简单的季度评估.此报告的基调总体上比前一份更加乐观.
OECD表示,随着美国失业率的下降,信心正在增强,尤其是家庭信心,而宽松的金融环境正在帮助其重新梳理紧张的预算.
"中期内货币政策需要起到支持作用,以推动这一进程延续,"OECD首席经济学家帕多安(Pier Carlo Padoan)对记者表示.
OECD估计,意大利或将陷於衰退困境,今年前两季该国经济料分别较上年同期萎缩1.6%和0.1%.
OECD秘书长葛利亚周二呼吁欧元区国家提高援助基金的规模,并认为由於银行依然疲弱,债务还在增加,财政目标远未达到,判断债务危机没有结束.
欧元区以外的国家中,英国经济第一季环比年率料为萎缩0.4%,第二季料为增长0.5%.
OECD称,由於经济复苏依然不稳,主要央行应该准备"在较长时间内"维持低利率和其它危机应对措施.
由於资产负债表规模膨胀至纪录水平,欧洲央行和美联储(FED)面对越来越多的呼声,希望他们逐步撤除过去三年为抵御金融危机实施的非常规措施.
OECD估计,整体经济前景相关的风险中,油价大涨将令未来一年发达国家的通胀率上升0.25个百分点,平均经济增长率则将减少0.1-0.2%.(完)
--编译 李婷仪/丁琦/白云;审校 田建华/侯向明/蔡美珍
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。
路透孟买2月17日 - 直接知悉内情的行业消息人士周五表示，未来数月，苹果将开始在印度南部科技重镇班加罗尔一处合约代工厂组装价格偏低的iPhone SE机型。
路透2月17日 - 汤森路透StarMine数据显示，台湾股市的未来股息收益率创亚洲最高，这为外资流入台湾股市提供又一个理由。