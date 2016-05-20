G7财长与学者举行非正式会议 对英国“退欧”风险发出警告

路透仙台5月20日 - 据七国集团(G7)一位消息人士称，G7财长及学者周五举行了非正式研讨会，与会者认同下个月英国“退欧”公投可能会导致金融市场动荡的说法。

研讨会不对媒体开放。该消息人士称，与会者还一致认为，单纯依赖货币政策无法带来经济可持续增长。

消息人士称，会上并无尽快推出经济刺激计划的要求，而与会者一致认为，结构性改革与适度投资兼顾将有助增强经济成长。

G7财长及央行总裁将在日本仙台开会，讨论全球经济及其风险。

在第一天会议开始之前，他们与知名学者进行了会谈，包括获得过诺贝尔奖的经济学家Robert Shiller在内，就提振全球经济的方法进行了非正式研讨。(完)