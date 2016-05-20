G7财长与学者举行非正式会议 对英国“退欧”风险发出警告

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透仙台5月20日 - 据七国集团(G7)一位消息人士称，G7财长及学者周五举行了非正式研讨会，与会者认同下个月英国“退欧”公投可能会导致金融市场动荡的说法。
研讨会不对媒体开放。该消息人士称，与会者还一致认为，单纯依赖货币政策无法带来经济可持续增长。
消息人士称，会上并无尽快推出经济刺激计划的要求，而与会者一致认为，结构性改革与适度投资兼顾将有助增强经济成长。
G7财长及央行总裁将在日本仙台开会，讨论全球经济及其风险。
在第一天会议开始之前，他们与知名学者进行了会谈，包括获得过诺贝尔奖的经济学家Robert Shiller在内，就提振全球经济的方法进行了非正式研讨。(完)
(编译 刘秀红；审校 高琦)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。