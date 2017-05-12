G7财经首长将试图评估特朗普的政策计划

路透意大利巴里5月12日 - 七国集团(G7)财经首长周五在意大利展开为期两天的会议，欧洲、日本和加拿大希望会后对美国总统特朗普尚未详加说明的重要政策方向，能有较清晰的了解。

G7财经及央行官员周四抵达亚得里亚海滨港市巴里。官方议程聚焦不平衡状况、国际税务规则、网际安全和封锁对恐怖主义的资助。

然而，许多与会人士将关注美国财长努钦，以评估美国对于特朗普曾扬言将推翻的G7共识议题：保护主义和气候变化，有何打算。

“这将是又一个得知美国政府思路和规划的机会。”一名G7官员本周在一场各国代表团简报会时表示。

20国集团(G20)财经领袖3月在德国开会后发表的公报中删除了自由贸易承诺，默许美国保护主义立场。

白宫曾称，特朗普将在参加完5月26-27日举行的G7峰会后，决定是否退出巴黎气候变化协定。退出该协定是特朗普的竞选承诺之一。

美国财政部的一位发言人称，努钦将在巴里向各国财长简要介绍，特朗普政府改革国内税收体系和减轻监管负担的初步计划。

意大利官员称，巴里会议不会正式讨论贸易问题，这反映出在特朗普对贸易保护主义态度的问题上气氛十分紧张。不过，上述美国财政部发言人指出，贸易问题可能会在双边会谈中提到。

意大利官员表示，与G20的3月会议一样，巴里会议的闭幕声明将再次警告各国不要进行货币竞争性贬值，从而缓解对美国新政府或许会削弱G20在全球外汇政策方面的统一战线的担忧。

法国官员称，在欧元区财长5月22日就新贷款发放开会前，G7周五将开始就希腊债务问题举行晨间会谈。(完)