一周焦点：G7财长会议老问题依旧在

2013年2月28日，在东京拍摄的美元和日元纸币。 REUTERS/Shohei Miyano

路透都柏林5月13日 - 一年前，全球主要发达国家的财长在德国开会时，全球经济成长蹒跚、通胀压力极低，且希腊债务危机有了最新的发展。

下周五七国集团(G7)财长及央行总裁又将于日本开会，前两项问题仍然未解，甚至可能比一年前更加棘手。此外，除非希腊及其债权人之间的谈判异常顺利，这次希腊才有可能不在议题之内。

主办国的货币和财政政策轨道显而易见：日本央行对抗日圆升值的压力愈来愈大，日圆升值可能令日本这个全球第三大的经济体脆弱的复苏脱轨。

在一位亲近日本央行总裁黑田东彦的学者表示，央行在6月或者7月可能扩大货币政策刺激后，有关采取更多行动的传言便甚嚣尘上。政府也已表示，准备好出手干预汇市。

无论是否明确地列入议程，这类干预肯定会被法国、意大利、德国、英国、加拿大和美国提起。

日本周二2350GMT将公布第一季国内生产总值(GDP)，亦可望为会议讨论增加背景资料。根据路透调查，GDP料将仅增加0.1%。

“日本央行在4月会议上没有采取进一步的经济刺激举措，这点一直遭到外界的大加鞭伐，”德国商业银行分析师BerndWeidensteiner表示。

“由于日本央行拒绝向市场‘越来越多’的预期低头，现在央行面临着如何让市场相信其政策行动的难题。”

**美联储的难题**

对美联储来说情况则不那么明朗。在忧心美国劳动市场情况并担心其行动将对海外造成连锁反应下，美联储在何时升息的问题上陷入了困境。

下周美联储将公布4月26/27日会议记录，当时美联储在会议上承认经济增长似乎已放慢脚步。在会议记录公布前，经济分析师们也浮现新的犹豫。

本周的路透调查显示，美联储可能会等到9月才再度升息，距离上次的近10年来首次升息已相距九个月，因美联储等候通胀正在上升的明确迹象。

周二美国将公布4月消费者物价指数(CPI)，英国亦将在同日公布CPI数据，欧元区则将在周三公布通胀数据。

英国CPI增幅在3月回升后，4月料将放缓；而周三公布的失业率亦可能显示第一季聘雇下滑，因雇主在英国6月退欧公投前态度转趋谨慎。周四并将公布零售销售数据。

外界将密切关注退欧公投的民调，以研判英国央行有关退欧将大幅拖累经济，甚至可能让经济迈入衰退的警告，是否对选民产生影响。

“经济放缓的迹象，以及英国退欧的不确定，看来已造成英国雇主从着重长期聘雇转为临时聘雇，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。“劳动市场在未来几个月可能因此进一步降温。”

俄罗斯和墨西哥也将公布第一季GDP数据，南非等国则将公布利率决议。(完)