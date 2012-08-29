G7敦促扩大石油产出以确保市场供给

* G7称准备推动释出石油储备

* 飓风艾萨克(Isaac)已令墨西哥湾多数石油产出关闭

* 白宫称释出石油储备仍是一个选项

路透华盛顿8月28日电---七国集团(G7)财长周二敦促产油国增产,以确保市场供给充足,并警告称,西方国家准备好要动用战略石油储备来压低可能损及全球成长的高油价.

"我们准备呼吁国际能源署(IEA)采取适当行动,确保市场有充足、及时的供应,"G7在一份声明中称,"当前油价上涨,反映出地缘政治忧虑和部分地方供应中断.我们鼓励产油国增产以满足需求."

油价表现一直强劲,因飓风艾萨克逼近美国海岸,白宫周二则表示动用战略石油储备仍是一个选项.

"这仍是一个选项,不过今日不会做出宣布."白宫发言人Jay Carney对记者表示.

风力逐渐增强的艾萨克逼近路易斯安那,墨西哥湾周二已有90%以上的石油产出被迫关闭.

能源分析师认为,若风暴状况与当前预估一致,则不会对油气基础设施造成大面积破坏.

不过,若出现任何供应中断,都可能加剧释出紧急石油储备的压力.

G7表示,"我们对全球经济面临的风险保持警惕.在这种环境下,并且考虑到高油价构成的严重风险,我们正在密切监控油市状况."

财长们亦指出,沙特阿拉伯曾在今年稍早的20国集团(G20)墨西哥峰会上承诺,启动备用石油产能来确保充足供应.

瑞士信贷能源研究主管Jan Stuart表示,G7财长的评论发出了一种强烈讯号,表明释储或迫在眉睫.

"主要工业化国家现在似乎作好了释储的准备--他们知道一旦发表了这样的声明,就必须作好贯彻执行的准备,"Stuart说.(完)

--编译 孙茉莉/艾茂林;审校 戴素萍

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