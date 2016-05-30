香港《星岛日报》：无计振经济 同牀异梦叹奈何

（5月30日社评）

七大工业国集团（G7）上周刚在日本举行会议，如何振兴全球经济成为焦点。可是，会后声明空洞，连应走方向也欠奉，遑论提出实质建议。G7首脑同意，全球经济增长仍然缓慢，增长疲弱风险存在，提振全球经济是当务之急，可是应否以扩大财赤去支持经济增长存在分歧。

至于货币政策，各国虽然同意尽力避免货币争相贬值，但日圆近期升势已损害当地经济，＂安倍三箭＂渐见强弩之末，安倍晋三为了政治前途，未必能恪守日圆不贬值的说法。

G7首脑峰会声明针对全球经济增长、难民危机、南海问题等表明了立场。各国同意全球增长缓慢，带来不稳定因素，尤其中国经济放缓，未能发挥过往推动全球增长的动力，因此要求各国协调力量，促进全球增长。可是，声明没有触及应走的方向，因为是否进一步扩大财政赤字刺激经济，东道主日本及德国显然未能达成共识。

日本首相安倍晋三提出的＂安倍三箭＂经济政策，主要是透过扩大财赤及圆汇贬值来刺激经济增长，一度收到不俗效果。可是，近月圆汇转强，日本通胀持续低迷，打击投资及消费意欲，已不断传出安倍政府有意扩大财赤推动经济。不过，德国一向对以赤字刺激经济持审慎态度，显然不同意日本呼吁各国增加财政支出的提案。因此，G7峰会声明对提振经济，完全没有方向，仅有空洞共识。

在货币汇率问题上，G7同意应尽力避免打＂货币战＂，反对震荡的汇率走势。在货币政策上，虽然有共识不打＂货币战＂，但能否落实执行仍有疑问。

日本经济增长虽然稍有起色，但通胀率低企，四月的核心通胀率比一年前下降了百分之零点三，远低于日本央行订定的百分之二通胀目标，显示国民消费疲弱，亦打击企业投资意欲。圆汇过去半年累积升幅近一成半，影响所及旅游及零售市道转弱，日本政府拟再出手压圆汇。

因此，虽然G7会后各国同意不打＂货币战＂，但面对通胀及经济压力，以及对上一轮贬值浪下对旅游零售带来支持，安倍政府食髓知味，有诱因再行推低圆汇。

此外，G7成员英国，下月将就脱离欧盟公投，临近公投镑汇或再偏软，一旦通过脱鈎，英镑、欧罗都有压力，日本等G7成员，是否能恪守汇率不争相贬值自保的底线，极有疑问。

另一个现实问题，是全球第二大经济体中国并无参与，G7成员提振经济，保持汇率平稳的意愿，没有了中国参与、协调，根本难以有效执行。可是，今次G7的声明，在南海问题上虽然没有点名批评中国，但表达对南海紧张局势升温的关切，呼吁各国遵守国际法，避免以武力或威胁手段推动领土主权声索。中国政府一向反对区外国家尤其是美国沾手南海问题，今次包括英、德、加等多国的G7也插上一手，中国政府批评这不符G7作为已发展国家经济合作平台的身分，对其声明主张自然没有合作的理由。

因此，纵使G7发出共同声明，但提振经济无半点良方，各国又各有盘算同牀异梦，难望获得成效，令G7日渐变做骚场所，作用褪色！（完）