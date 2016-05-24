G7会议将检视经济风险 主张以政策组合来刺激成长--消息人士

亚洲股市上扬 特朗普有关美元的言论提振出口股
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透东京5月24日 - 多位政府消息人士向路透表示，七国集团(G7)领导人本周稍晚于日本西部齐聚一堂时，将会检视全球经济的各项潜在风险。
消息人士称，尽管全球经济并未处于危急状态，但不确定性正在升高，G7领导人料将在公报中主张综合采用货币、财政及结构性政策来刺激成长。这些消息人士没有对媒体发言的权限。
两位要求匿名人士中的一位向路透表示，“不确定性正在升高。我们将会(讨论)全球经济的下行风险。”
G7成员国包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。
消息人士称，英国和德国反对财政刺激的呼吁，日本首相安倍晋三料将敦促G7领导人根据本国情况采取灵活的财政政策。
他们说，外界预计G7领导人将重申他们之前有关维持外汇市场稳定的承诺。(完)
(编译 张明钧/王颖；审校 张涛/高琦)
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。
路透伦敦1月17日 - 英美烟草已经同意以494亿美元收购美国竞争对手雷诺兹烟草(Reynolds American)，从而创建全球最大的上市烟草公司。英美烟草已将对雷诺兹烟草的收购价提高了逾20亿美元。