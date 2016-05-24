G7会议将检视经济风险 主张以政策组合来刺激成长--消息人士

路透东京5月24日 - 多位政府消息人士向路透表示，七国集团(G7)领导人本周稍晚于日本西部齐聚一堂时，将会检视全球经济的各项潜在风险。

消息人士称，尽管全球经济并未处于危急状态，但不确定性正在升高，G7领导人料将在公报中主张综合采用货币、财政及结构性政策来刺激成长。这些消息人士没有对媒体发言的权限。

两位要求匿名人士中的一位向路透表示，“不确定性正在升高。我们将会(讨论)全球经济的下行风险。”

G7成员国包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。

消息人士称，英国和德国反对财政刺激的呼吁，日本首相安倍晋三料将敦促G7领导人根据本国情况采取灵活的财政政策。

他们说，外界预计G7领导人将重申他们之前有关维持外汇市场稳定的承诺。(完)