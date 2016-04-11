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时事要闻 | 2016年 4月 11日 星期一 14:47 BJT

七国集团外长反对东海和南海的挑衅行为

路透广岛4月11日 - 七国集团（G7）外长称，强烈反对东海和南海的挑衅行为。

“我们对任何可能改变现状以及加剧紧张局势的恐吓、威胁或单方面的挑衅行为表示强烈反对，”七国集团外长周一发布声明称，此前他们在日本广岛举行了会晤。

七国集团外长还呼吁各国遵守国际海洋法，执行法院和仲裁庭有法律约束力的裁定。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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