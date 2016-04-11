七国集团外长反对东海和南海的挑衅行为

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
路透广岛4月11日 - 七国集团（G7）外长称，强烈反对东海和南海的挑衅行为。
“我们对任何可能改变现状以及加剧紧张局势的恐吓、威胁或单方面的挑衅行为表示强烈反对，”七国集团外长周一发布声明称，此前他们在日本广岛举行了会晤。
七国集团外长还呼吁各国遵守国际海洋法，执行法院和仲裁庭有法律约束力的裁定。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。