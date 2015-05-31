G7原则上就人民币纳入IMF货币篮子达成一致

路透德国德累斯顿5月29日 - 七国集团(G7)财经首长周五达成一致，愿意接受将中国人民币纳入国际货币基金组织(IMF)货币篮子，但必须先完成技术性审查。

将人民币纳入IMF一篮子货币，将标志着中国在全球经济舞台上的崛起进入另一个阶段，这将需要美国接受自己的全球金融影响力被稀释。

主持G7会议的德国财长朔伊布勒说，财经首长讨论了将人民币纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子的可能性。

“我们达成完全一致意见，原则上愿意这么做，以及必须先审查技术性条件，不过关于这个问题没有政治分歧，”朔伊布勒在G7会议结束后的记者会上说。

人民币目前已是全球第五大最常使用的贸易货币。针对建立人民币在国际资本市场实现自由浮动所需要的基础设施，中国政府今年取得了大幅进展。

将人民币纳入IMF货币篮子，将提高中国在IMF的影响力。

人民币将成为被纳入IMF货币篮子的首个新兴市场货币。但朔伊布勒淡化了人民币今年加入的可能性。

“人民币会不会在秋季加入货币篮子，是IMF必须要做的决定。这个时点在我看来有点乐观了，”朔伊布勒说。

“还有一系列的技术性问题要澄清，而且不仅仅是技术性问题。如果只因为我们就目标达成了完全一致，就给它不恰当的时间压力，是错误的做法。”(完)

(编译 白云; 审校 蔡美珍)

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