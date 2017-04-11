G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系

路透意大利卢卡4月10日 - 七国集团(G7)外长周一在意大利会面，打算施压俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系。

美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。

美国总统特朗普先前似乎不愿插手反阿萨德，但上周的导弹袭击透露出美国战略的转变，引发外界预期，特朗普现在可能准备对阿萨德的头号支持者俄罗斯采取较预期强硬的立场。

英国外交大臣约翰逊称袭击“改变了游戏规则”，并说支持阿萨德“在毒害俄罗斯的声誉”，且暗示若俄罗斯拒不改变方向，可能对莫斯科采取制裁。

美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)周二将在G7外长两日会议结束后前往莫斯科。

“我们目前正试图将西方世界、英国以及我们所有盟友的最明确授权，交付给蒂勒森，告知俄罗斯：‘现在由你选择：看是继续支持这个家伙、继续助纣为虐；或是与我们合作找出更好的解决方案。’”约翰逊在与蒂勒森会面后表示。

俄罗斯否认了关于阿萨德对本国百姓动用化学武器的指控，称不会切断与阿萨德的联系。

约翰逊表示，他非常希望见到进一步对叙利亚和俄罗斯“军方人物”施加制裁。加拿大总理特鲁多(Justin Trudeau)在法国告诉记者，加拿大也准备加强对莫斯科的制裁。(完)