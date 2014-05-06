G7开始降低对俄罗斯能源的依赖--英能源大臣

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透罗马5月6日 - 英国能源大臣戴维(Ed Davey)周二表示，降低主要工业化国家对俄罗斯天然气依赖性的进程开始启动，以防止俄罗斯总统普京利用能源作为武器。
“我们做出了战略性决定，并将直面俄罗斯以能源为武器的局面。普京过了线，”戴维在罗马会议的间隙表示。
“降低对俄罗斯能源的依赖性将需要时间，但一项重要进程已经启动...我们必须通过降低这种依赖性来解除俄罗斯的能源武器。”
戴维表示，七国集团(G7)能源部长同意在乌克兰问题上团结一致，做出坚决回应。俄罗斯供应欧洲大约三分之一的天然气，其中40%左右借道乌克兰输送。(完)
(编译 张涛；审校 王洋)
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