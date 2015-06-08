G7领导人峰会敦促对俄采取强硬路线

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透德国KRUEN 6月7日 - 七国集团(G7)领导人周日在德国巴伐利亚阿尔卑斯山区举行的峰会上誓言，要继续对俄罗斯实施制裁，直至该国总统普京及其支持的乌克兰分离主义分子全面执行乌克兰和平协议的条款。
与会领导人希望俄罗斯和乌克兰遵守2月12日在白俄罗斯首都明斯克签署的停火协议。该协议使乌克兰东部亲俄分离分子与政府军之间的战斗基本停止。
欧盟领导人3月时一致同意，继续就俄罗斯进行制裁，直至明斯克停火协议得到完全履行，实际上是将制裁时间延长至年底。不过正式决定尚未做出。
梅克尔表示，放松制裁主要是看俄罗斯及其在乌克兰的表现。
欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)进一步表示，“如果任何人想讨论改变制裁机制，只会使制裁更加强化。”(完)
(编译 王颖；审校 郑茵)
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