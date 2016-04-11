七国集团外长反对东海和南海的挑衅行为（更新版）

（新增中国外交部回应）

路透广岛4月11日 - 七国集团（G7）外长称，强烈反对东海和南海的挑衅行为。

中国表示并未看到七国集团的声明，但地区国家在寻求促进稳定，而分歧被夸大了。

“七国集团如果还是想继续在国际社会发挥重要作用，那就应该本着一个实事求是的态度，来处理当前国际社会最关注的一些问题，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。

“如果七国集团本身被一些个别国家一己私利所绑架，对七国集团本身的影响、作用、对它未来的发展可能也不一定是有利的。”

周一早些时候，七国集团外长在日本广岛会面后称，反对“任何可能改变现状以及加剧紧张局势的恐吓、威胁或单方面的挑衅行为”。

七国集团外长还呼吁各国遵守国际海洋法，执行法院和仲裁庭有法律约束力的裁定。（完）