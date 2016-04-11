七国集团外长反对东海和南海的挑衅行为（更新版）

三星高管李在镕将参加有关是否签发逮捕令的法庭聆讯
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
（新增中国外交部回应）
路透广岛4月11日 - 七国集团（G7）外长称，强烈反对东海和南海的挑衅行为。
中国表示并未看到七国集团的声明，但地区国家在寻求促进稳定，而分歧被夸大了。
“七国集团如果还是想继续在国际社会发挥重要作用，那就应该本着一个实事求是的态度，来处理当前国际社会最关注的一些问题，”中国外交部发言人陆慷在例行记者会上说道。
“如果七国集团本身被一些个别国家一己私利所绑架，对七国集团本身的影响、作用、对它未来的发展可能也不一定是有利的。”
周一早些时候，七国集团外长在日本广岛会面后称，反对“任何可能改变现状以及加剧紧张局势的恐吓、威胁或单方面的挑衅行为”。
七国集团外长还呼吁各国遵守国际海洋法，执行法院和仲裁庭有法律约束力的裁定。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。
这场聆讯预计当地时间上午10:30(0130GMT)开始。一位法院官员周二对路透说，法官的决定有可能要到当地时间半夜之后才会公布。
路透伦敦1月17日 - 英国首相特雷莎·梅将在周二演讲中表明，英国不要那种半调子的退欧协议，暗示她准备让英国退出欧盟单一市场。这篇演说将列出她对退欧谈判的优先考量。