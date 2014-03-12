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时事要闻 | 2014年 3月 12日 星期三 19:02 BJT

七国集团将发表声明 要求俄罗斯停止并吞克里米亚的企图

路透史特拉斯堡3月12日 -欧盟(EU)执委会主席巴罗索表示，七国集团(G7)将于周三稍晚发布一份声明，要求俄罗斯停止企图并吞乌克兰克里米亚地区。

巴罗索在位于史特拉斯堡的欧洲议会表示，“今天……我们将会发布另一份声明，当中会明白表达七国集团及欧盟的决心。”

“我们要求俄罗斯停止并吞乌克兰克里米亚自治区的所有举动，”他说。

一名欧盟发言人稍后表示，欧盟将于1300GMT发布上述声明。(完)

(编译 张明钧; 审校 蔡美珍)

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