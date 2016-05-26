全球12个钢铁联盟呼吁七国集团阻止中国廉价出口冲击市场

路透布鲁塞尔5月25日 - 全球12个钢铁联盟敦促七国集团(G7)防止中国廉价钢铁扭曲全球市场，使钢铁生产商遭受更多打击。七国集团领袖本周将齐聚日本开会。

钢价大跌已经令生产商受到重创，欧洲和美国将价格下挫归因于中国廉价产品出口大增，使得金融危机后需求崩盘的冲击加剧。

受害者包括塔塔钢铁(Tata Steel)(TISC.NS)，该公司在3月宣布出售英国业务，因为不堪严重亏损，由于涉及数以千计的工作岗位，也促使政府连忙出手解围。

美国方面已表示，削减全球产能过剩行动的讨论--重点在于钢铁产量过剩，将排入周四开始的七国集团磋商的议程。

12个钢铁行业组织与生产商周三对全球领袖发出多封公开信，表示讨论内容必须包括对那些不尊重市场经济环境的国家采取行动，尤其是中国，且必须应对供应过剩的情况。

“如果国家支持的企业不经济运营造成全球产能持续过剩，将威胁到没有或很少受到政府支持之企业的生存，”欧洲钢铁组织EUROFER总干事Axel Eggert在电邮声明中表示。

EUROFER称，问题的根源显然在于中国，截至2015年，中国占全球钢铁的产能已增长至50%，2000年时为15%。(完)