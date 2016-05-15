G7将采取措施解决全球钢铁过剩问题--草案

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透东京5月14日 - 据路透获得的一份草案，七国集团(G7)将采取措施解决全球钢铁过剩问题，很多人将这个问题归咎于中国钢厂产能过剩。
若本月稍晚在日本召开的G7峰会采纳，将使中国采取措施的压力加剧。中国占全球钢铁生产的半壁江山，今年稍早时产量甚至达到纪录高位。钢铁产量过剩导致澳洲及英国等国家的钢厂面临倒闭。
“我们意识到全球行业产能过剩对经济、贸易和工人的负面影响，尤其是钢铁行业，”草案称。
“我们致力于迅速采取措施，通过加强市场作用来解决这些问题，包括以协同行动找出并去除补贴和支持，并鼓励进行调整。”
G7领导人将在5月26-27日在日本伊势志摩召开峰会。
法国和德国周五呼吁欧盟其它成员国加强贸易保护，避免廉价进口商品的大量涌入损害当地企业，其中包括来自中国的钢铁产品。
一位消息人士说，一些欧洲国家反对G7草稿文本中的措辞，因为担心会招致中国的报复。
让人忧心的并不只有中国，日本也威胁要针对印度在世贸组织采取行动，之前印度给进口钢铁设定了最低价格。日本和韩国也因为出口钢铁产品价格低于国内而受到批评。
“我们特别担心由政府和政府支持机构提供的补贴以及其它帮助，这些问题扭曲了市场，加剧全球产能过剩，其中包括那些用于帮助在海外扩大产能的支持，”G7草案文本称。(完)
(编译 王丽鑫/郑茵 审校 李婷仪/许娜)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。