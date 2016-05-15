G7将采取措施解决全球钢铁过剩问题--草案

路透东京5月14日 - 据路透获得的一份草案，七国集团(G7)将采取措施解决全球钢铁过剩问题，很多人将这个问题归咎于中国钢厂产能过剩。

若本月稍晚在日本召开的G7峰会采纳，将使中国采取措施的压力加剧。中国占全球钢铁生产的半壁江山，今年稍早时产量甚至达到纪录高位。钢铁产量过剩导致澳洲及英国等国家的钢厂面临倒闭。

“我们意识到全球行业产能过剩对经济、贸易和工人的负面影响，尤其是钢铁行业，”草案称。

“我们致力于迅速采取措施，通过加强市场作用来解决这些问题，包括以协同行动找出并去除补贴和支持，并鼓励进行调整。”

G7领导人将在5月26-27日在日本伊势志摩召开峰会。

法国和德国周五呼吁欧盟其它成员国加强贸易保护，避免廉价进口商品的大量涌入损害当地企业，其中包括来自中国的钢铁产品。

一位消息人士说，一些欧洲国家反对G7草稿文本中的措辞，因为担心会招致中国的报复。

让人忧心的并不只有中国，日本也威胁要针对印度在世贸组织采取行动，之前印度给进口钢铁设定了最低价格。日本和韩国也因为出口钢铁产品价格低于国内而受到批评。

“我们特别担心由政府和政府支持机构提供的补贴以及其它帮助，这些问题扭曲了市场，加剧全球产能过剩，其中包括那些用于帮助在海外扩大产能的支持，”G7草案文本称。(完)