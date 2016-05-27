焦点：G7峰会领袖承诺应对钢铁供应过剩 但呼声恐被当成耳旁风

路透东京/伊势志摩5月27日 - 七国集团(G7)领导人周五承诺应对全球钢铁供应过剩，但他们的公告并未具体点明中国。中国钢铁产量占全球产量的一半，被很多国家指责为向市场大量倾销廉价钢材。

一位日本政府发言人士对记者表示，虽然公告中并未点明，但G7领导人在讨论中谈到了中国。

中国坚称其钢铁出口并未违背贸易规则，政策初衷也不是想鼓励本国钢铁厂商在海外销售钢材。中国还称，已寻求降低钢材出口退税。

但鉴于澳洲、英国等国钢厂都面临关闭威胁，中国政府降低产能的压力也在增加。今年稍早中国钢铁产量刷新历史新高。

“我们承认全球各工业领域，尤其是钢铁行业产能过剩对经济、贸易和劳工的负面影响，”公告称。

“我们承诺将迅速采取措施解决此一问题，做法为强化市场功能，包括联合采取行动确认和寻求取消...补贴和援助，”公告还称。

G7领导人本周在日本名古屋附近召开峰会，当地为日本汽车生产及钢铁制造重镇。。

“公告提到钢铁产能过剩意义重大，因为这凸显出G7在应对该问题上是非常团结的，”日本经济产业省的一位官员向路透表示。

但瑞穗总合研究所的资深经济学家Yusuke Miura认为，G7的呼吁几乎不会有什么直接影响。

“中国主要着眼于国内问题，例如保护就业和防止企业破产，而非外国的担忧，”Miura说。

中国钢铁产能已经削减了9,000万吨，并计划到2020年底再削减1-1.5亿吨。

不过一些钢厂在价格上涨以及诱人的利润率促使下再度开工，中国3月粗钢产量创下7,065万吨的纪录高点。

“中国不是不知道需要减产，但这需要时间，”Miura说道，并预测贸易措施和全球价格战将持续。

欧盟多数议员本月投票表决，如果中国不改革经济，包括降低国家对企业的影响，则反对放松对中国的贸易防御。欧盟正在就是否从12月起给予中国“市场经济地位”进行辩论。

此外，美国对中国钢铁商施以重击，将进口自中国的冷轧扁钢最终进口税率提高至522%，因认定其产品在美国以低于成本价格销售，并获得不公平补贴。

美国钢铁制造商协会(U.S. Steel Manufacturers Association)主席Philip Bell在电子邮件中称，G7应该认定政府补贴和中国国有钢厂是全球产能过剩的主要推手。(完)