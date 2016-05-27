日本首相安倍晋三称各国对全球经济风险均有强烈危机感

路透东京5月27日 - 日本首相安倍晋三周五表示，七国集团(G7)对全球经济前景“一致抱有强烈危机感”，将致力于协调行动提振需求。

“最令人担心的风险是全球经济萎缩，”安倍晋三在记者会上说。

安倍晋三说，“如果没有采取适当的政策应对举措，那么全球经济有陷入危机的风险。”

就日本来说，安倍誓言“重新点燃有力的安倍经济学引擎，”指的是他的增长和通货再膨胀政策。

他称，他将在夏季选举前决定是否再次上调消费税。

日本政府消息人士周五告诉路透，安倍晋三将第二次推迟上调消费税，因通缩风险重新浮现而且安倍将面临选举。(完)