日本首相安倍晋三称各国对全球经济风险均有强烈危机感

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透东京5月27日 - 日本首相安倍晋三周五表示，七国集团(G7)对全球经济前景“一致抱有强烈危机感”，将致力于协调行动提振需求。
“最令人担心的风险是全球经济萎缩，”安倍晋三在记者会上说。
安倍晋三说，“如果没有采取适当的政策应对举措，那么全球经济有陷入危机的风险。”
就日本来说，安倍誓言“重新点燃有力的安倍经济学引擎，”指的是他的增长和通货再膨胀政策。
他称，他将在夏季选举前决定是否再次上调消费税。
日本政府消息人士周五告诉路透，安倍晋三将第二次推迟上调消费税，因通缩风险重新浮现而且安倍将面临选举。(完)
(编译 于春红/杜明霞；审校 蔡美珍/王洋)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。