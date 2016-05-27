卡梅伦称英国移民数据令人失望 但移民趋势将改变

路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦周五称，统计数据显示英国净移民处于有记录以来第二高位的数据，这令人失望，但表示他预计该趋势将变化。

卡梅伦在G7峰会期间称，英国吸引移民是因英国经济多年来表现好于欧洲其他国家。英国是否脱欧公投在即，移民是受关注的重要议题。

“昨天的数据令人失望。”他在新闻发布会上说道。

“许多年来英国经济一直是欧盟内的成长经济、创造就业的经济，我认为这是该数据背后的一个因素。”

“这种情形正开始改变，因为欧洲的其他经济体正开始增长。”

英国国家统计局最近发布的移民报告称，2015年英国净移民33.3万，为1975年有记录以来的第二高水平。（完）