卡梅伦称英国移民数据令人失望 但移民趋势将改变

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦周五称，统计数据显示英国净移民处于有记录以来第二高位的数据，这令人失望，但表示他预计该趋势将变化。
卡梅伦在G7峰会期间称，英国吸引移民是因英国经济多年来表现好于欧洲其他国家。英国是否脱欧公投在即，移民是受关注的重要议题。
“昨天的数据令人失望。”他在新闻发布会上说道。
“许多年来英国经济一直是欧盟内的成长经济、创造就业的经济，我认为这是该数据背后的一个因素。”
“这种情形正开始改变，因为欧洲的其他经济体正开始增长。”
英国国家统计局最近发布的移民报告称，2015年英国净移民33.3万，为1975年有记录以来的第二高水平。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王燕焜
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