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时事要闻 | 2015年 6月 9日 星期二 09:05 BJT

G7声明称对东海及南海紧张局势表示关切

路透德国KRUEN 6月8日 - 七国集团（G7）领导人周一称，他们对东海及南海的紧张局势表示关切，希望相关国家遵守国际法。

“我们强调和平解决争端以及自由、通畅、合法使用世界海洋的重要性，”他们在公报中称。

中国、菲律宾、文莱、马来西亚、越南等均对南海提出主权声索。

“我们强烈反对使用恫吓、胁迫、武力或任何单边行动来寻求改变现状，譬如大规模的填海造地，”G7领导人说道，但没有具体指名任何国家。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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