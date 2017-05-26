欧盟执委会主席否认特朗普抨击德国贸易政策

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透意大利陶尔米纳5月26日 - 欧盟执委会主席容克周五否认，周四特朗普在布鲁塞尔会谈时激烈谴责德国的贸易政策。
德国媒体报道称，特朗普斥责柏林的政策“很差”，并暗示他要限制德国汽车在美国销售。
“他没有说德国人表现很差，”容克在西西里岛表示。稍晚七国集团(G7)峰会即将召开，美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大领导人将出席。(完)
(编译 李春喜 审校 张涛)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。