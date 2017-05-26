欧盟执委会主席否认特朗普抨击德国贸易政策

路透意大利陶尔米纳5月26日 - 欧盟执委会主席容克周五否认，周四特朗普在布鲁塞尔会谈时激烈谴责德国的贸易政策。

德国媒体报道称，特朗普斥责柏林的政策“很差”，并暗示他要限制德国汽车在美国销售。

“他没有说德国人表现很差，”容克在西西里岛表示。稍晚七国集团(G7)峰会即将召开，美国、德国、法国、英国、意大利、日本和加拿大领导人将出席。(完)