默克尔对特朗普再度批评德国贸易顺差予以回击

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透意大利陶尔米纳5月26日 - 德国总理默克尔周五回击了美国总统特朗普对德国贸易顺差的批评，特朗普对欧盟官员表示，德国在贸易问题上的表现“很糟糕”，并暗示德国在美国销售了太多汽车。
默克尔向记者称，她在西西里召开七国集团(G7)峰会期间已向特朗普解释，这些顺差在一定程度上是由德国政府无法控制的因素导致，同时还强调了德国对美国的直接投资给美国创造的就业岗位。
双方同意成立一个工作组，就双边经济关系信息进行交流。德国官员表示，该举措旨在防止华盛顿基于不完整的两国关系信息而采取惩罚性措施。
德国媒体周五报道称，特朗普周四在与欧盟执委会主席贾克和欧洲理事会主席图斯克举行的非公开会议上，对德国提出强烈批评。(完)
(编译 许娜；审校 张荻)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。