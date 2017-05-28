德美关系：梅克尔对特朗普再度批评德国贸易顺差予以回击

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透意大利陶尔米纳5月26日 - 德国总理梅克尔周五回击了美国总统特朗普对德国贸易顺差的批评，特朗普对欧盟官员表示，德国在贸易问题上的表现“很糟糕”，并暗示德国在美国销售了太多汽车。
梅克尔向记者称，她在西西里召开七国集团(G7)峰会期间已向特朗普解释，这些顺差在一定程度上是由德国政府无法控制的因素导致，同时还强调了德国对美国的直接投资给美国创造的就业岗位。
双方同意成立一个工作组，就双边经济关系信息进行交流。德国官员表示，该举措旨在防止华盛顿基于不完整的两国关系信息而采取惩罚性措施。
德国媒体周五报导称，特朗普周四在与欧盟执委会主席贾克和欧洲理事会主席图斯克举行的非公开会议上，对德国提出强烈批评。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为