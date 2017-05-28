德美关系：梅克尔对特朗普再度批评德国贸易顺差予以回击

路透意大利陶尔米纳5月26日 - 德国总理梅克尔周五回击了美国总统特朗普对德国贸易顺差的批评，特朗普对欧盟官员表示，德国在贸易问题上的表现“很糟糕”，并暗示德国在美国销售了太多汽车。

梅克尔向记者称，她在西西里召开七国集团(G7)峰会期间已向特朗普解释，这些顺差在一定程度上是由德国政府无法控制的因素导致，同时还强调了德国对美国的直接投资给美国创造的就业岗位。

双方同意成立一个工作组，就双边经济关系信息进行交流。德国官员表示，该举措旨在防止华盛顿基于不完整的两国关系信息而采取惩罚性措施。