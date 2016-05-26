日本首相安倍在伊势神宫迎接G7峰会与会首脑

路透日本伊势志摩5月26日（记者 Matt Spetalnick/Minami Funakoshi） - 日本首相安倍晋三周四与在日本出席七国集团（G7）峰会的各国首脑一起参观了伊势神宫。

安倍在伊势神宫依次迎接美国总统奥巴马及其他G7国家的领导人。

各国领导人在身穿白袍的神职人员的带领下，走过一座小桥，参加植树活动，在伊势神宫内散步，并拍摄集体照。

安倍表示，他希望访问伊势神宫将有助于深入了解日本文化的核心。批评人士称，他是在迎合希望将宗教重新融入政治及恢复传统价值观的保守派团体。

对全球经济状况及欧洲难民危机的担忧将是本次G7峰会的主要议题。

峰会其他议题还包括恐怖主义、网络安全和海上安全等。

本次峰会周五结束。日本媒体报导称，与会的领导人将会在峰会后发表的声明中提及海上安全，包括呼吁尊重法治、反对试图通过武力改变现状的挑衅性行为等。

七国集团包括英国、加拿大、法国、德国、意大利、日本和美国。（完）