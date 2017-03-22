东道国意大利希望G7峰会拒绝贸易保护主义的诱惑

路透罗马3月21日 - 意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周二称，他打算在5月份欢迎美国总统特朗普等世界领导人前来意大利时，发出赞成自由贸易的强烈信号。

意大利将在5月26-27日在西西里岛的陶尔米纳镇主持一年一度的七国集团(G7)会议。这将是特朗普的首次既定欧洲之行。

“我们希望G7在陶尔米纳镇表明国际贸易的重要性并抵制贸易保护主义的各种诱惑，”真蒂洛尼于罗马在与日本首相安倍晋三会面后表示。

“日本和欧洲必须与美国合作，继续高举自由贸易大旗，”安倍晋三称。(完)