东道国意大利希望G7峰会拒绝贸易保护主义的诱惑

油市小涨 因OPEC延长减产协议预期盖过美国拟出售石油储备的影响
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透罗马3月21日 - 意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)周二称，他打算在5月份欢迎美国总统特朗普等世界领导人前来意大利时，发出赞成自由贸易的强烈信号。
意大利将在5月26-27日在西西里岛的陶尔米纳镇主持一年一度的七国集团(G7)会议。这将是特朗普的首次既定欧洲之行。
“我们希望G7在陶尔米纳镇表明国际贸易的重要性并抵制贸易保护主义的各种诱惑，”真蒂洛尼于罗马在与日本首相安倍晋三会面后表示。
“日本和欧洲必须与美国合作，继续高举自由贸易大旗，”安倍晋三称。(完)
(编译 孙国玉；审校 孙茉莉)
路透纽约5月23日 - 油价周二小幅上涨，因预计由石油输出国组织(OPEC)牵头的减产协议将被延长，盖过了美国政府提议出售一半的美国石油储备的影响。
路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。
泛欧STOXX 600指数微升0.2%，开盘疲弱后，随着银行股走高，股指加速上升。德国DAX指数收高0.3%，欧元区蓝筹股指数收高0.5%。