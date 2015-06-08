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国际财经 | 2015年 6月 8日 星期一 13:36 BJT

日本称在腐败问题解决前不对是否加入亚投行作出决定

路透德国加尔米施-帕滕基兴6月7日 - 日本首相安倍晋三的发言人川村泰久（Yasuhisa Kawamura）称，七国集团（G7）领导人周日在峰会上就中国发起的亚投行进行了讨论，安倍在会议上强调了解决腐败等问题的必要性。

已有57个国家作为创始成员国加入亚投行，当中包括G7成员国英国、德国和法国，日本和美国则未加入。亚投行被视为美国主导的世界银行及日本为首的亚开行的竞争对手。

但日本迄今没有对是否加入作出决定。

川村泰久对记者称，在中国解决人权、债务持续性、环境保护及治理等方面问题前，日本不会对是否加入亚投行作出表态。

“亚投行是否消除这些问题对我们而言相当重要。因此，在这些问题解决前，日本不会对是否加入表态，”他说道。“安倍注意到了解决腐败的重要性。”

川村泰久称，日本曾要求中国相关机构澄清这些问题，但中国方面尚未加以解决，日本会继续与中国就此进行谈判。

他还称，德国总理默克尔已经表示，需要在明年日本担任G7轮值主席国时继续讨论这个问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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