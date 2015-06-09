日本澄清安倍谈论反腐并非影射亚投行

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透德国加米施-帕滕基兴6月8日 - 日本首相安倍晋三的发言人周一澄清称，安倍谈论腐败与中国主导成立的亚洲基础设施投资银行（“亚投行”）无关，只是G7领导人之间在一般意义上对腐败问题进行探讨。
包括G7成员国英国、德国和法国在内的共57个国家已经以意向创始成员国身份加入了亚投行。
日本和美国未加入亚投行。
“（首相）发表了一些言论，但亚投行和反腐没有直接联系，”安倍发言人川村泰久（Yasuhisa Kawamura）表示。川村泰久周日在新闻发布会上提及了亚投行和腐败。
“安倍称G7国家应当对反腐问题和预防腐败作出回应，且G7领导人是在谈论通常意义上的高质量基础设施建设问题时提出预防腐败问题的，”川村泰久周一澄清道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
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