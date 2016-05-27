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时事要闻 | 2016年 5月 27日 星期五 08:48 BJT

安倍在G7峰会上称朝鲜的核及导弹项目也令欧洲关切

路透日本伊势志摩5月26日 - 日本内阁官房副长官世耕弘成（Hiroshige Seko）称，日本首相安倍晋三周四对出席七国集团（G7）峰会的领导人称，朝鲜的核及导弹项目也是欧洲关切的问题。

世耕弘成称，安倍对与会的G7国家领导人称，朝鲜发展核技术和弹道导弹对国际和平构成威胁。

世耕弘成称，安倍还表示在乌克兰问题上俄罗斯的建设性参与很重要，并称日本准备向伊拉克再提供5亿美元援助。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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