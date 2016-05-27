安倍在G7峰会上称朝鲜的核及导弹项目也令欧洲关切

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透日本伊势志摩5月26日 - 日本内阁官房副长官世耕弘成（Hiroshige Seko）称，日本首相安倍晋三周四对出席七国集团（G7）峰会的领导人称，朝鲜的核及导弹项目也是欧洲关切的问题。
世耕弘成称，安倍对与会的G7国家领导人称，朝鲜发展核技术和弹道导弹对国际和平构成威胁。
世耕弘成称，安倍还表示在乌克兰问题上俄罗斯的建设性参与很重要，并称日本准备向伊拉克再提供5亿美元援助。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透首尔1月16日 - 韩国特别检察官办公室周一称，三星集团领导人李在镕曾向韩国总统朴槿惠密友崔顺实总计行贿430亿韩元(3,642万美元)。
路透比什凯克1月16日 - 吉尔吉斯斯坦政府表示，土耳其航空的一架货机周一在吉尔吉斯斯坦Manas机场附近坠毁，至少造成16人丧生。