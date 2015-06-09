奥巴马誓言增强美网络防御 美官员称大规模网络入侵或与中国直接相关

(本文由路透中文网编译提供)

路透德国KRUEN/华盛顿6月8日 （记者 Jeff Mason/Mark Hosenball） - 美国总统奥巴马周一郑重宣称，美国将强有力地加固其网络防御能力。美国官员们则表示，对美国政府网络遭大规模入侵的调查出现越来越多的迹象表明，中国直接参与了此事。

奥巴马没有就近期的网络攻击指责中国。近期的网络攻击或令本月在华盛顿举行的中美战略与经济对话蒙阴，而中国在南中国海的领土主张追求已经令中美关系很紧张了。

“与这些企图入侵我们系统的人相比，我们必须得同样灵活、同样强有力、同样资源充沛，”奥巴马在G7峰会的一次新闻发布会上说道。

要求匿名的美国官员指责中国黑客入侵了美国人事管理局（OPM）的电脑。这是迄今已知对美国联邦网络规模最大的网络攻击之一，或导致400万现任及前任联邦雇员的个人数据外泄。

该美国官员称，这些黑客的任务似乎是窃取用以招募间谍的私人信息，最终是为了寻求访问武器计划和工业机密。

两名官员周一称，尽管中国已经否认与此事有关，但调查入侵事件的美国调查人员发现了黑客们留下的“标记”，或称数字签名，这些数字签名表明这可能是中国政府的一次官方行动。

但这两名官员没有提供他们是如何得出该结论的进一步细节。

熟悉调查的一名消息人士称，美国当局也已经开始讨论，一旦他们他们对事件责任作出了最终评估，是否要将之公诸于众，但对于这一点尚未达成共识。

白宫没有就此事点名指责，也尚未表明是否可能考虑进行反击。(完)