盟国将借G7峰会，就气候变化和自由贸易问题向特朗普施压

路透陶尔米纳5月26日 - 美国总统特朗普周五首次参加七国集团(G7)峰会时将面临来自盟国的压力，这些盟国期望促进自由贸易和维护国际性气候变化协议。

G7年会将在西西里度假小镇举行。主办国意大利希望，在放松的环境氛围下，G7国家领导人能够有难得的好机会就一系列国际问题进行广泛讨论，例如叙利亚、朝鲜(北韩)和全球经济问题。

他们还将讨论在安全方面合作的问题。周一，英国曼彻斯特一演唱会发生自杀式爆炸袭击，导致22人死亡。

一位意大利高级外交官称，在为期两天的峰会前，特朗普与英国、德国、法国、意大利、日本及加拿大的首脑在许多问题上意见一致，但华府在贸易和环境问题上仍处于孤立状态。

这位不愿具名的外交官称，欧盟国家迫切希望美国明确承诺，“会抗击各种形式的保护主义”。但他们难以让特朗普相信自由贸易的好处。

“我们在贸易方面将会进行非常热烈的讨论，并会探讨自由和开放的意义，”白宫国家经济委员会主任柯恩周四晚对记者称。

他预计有关特朗普是否应当按照2015年的巴黎协定，遵守美国削减温室气体排放承诺的讨论也将会“相当激烈”。

他表示特朗普回国后会作出最终决定，但强调特朗普会将经济发展放在首位。特朗普曾称，全球气候变暖是一个“骗局”。(完)