盟国将借G7峰会，就气候变化和自由贸易问题向特朗普施压

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透陶尔米纳5月26日 - 美国总统特朗普周五首次参加七国集团(G7)峰会时将面临来自盟国的压力，这些盟国期望促进自由贸易和维护国际性气候变化协议。
G7年会将在西西里度假小镇举行。主办国意大利希望，在放松的环境氛围下，G7国家领导人能够有难得的好机会就一系列国际问题进行广泛讨论，例如叙利亚、朝鲜(北韩)和全球经济问题。
他们还将讨论在安全方面合作的问题。周一，英国曼彻斯特一演唱会发生自杀式爆炸袭击，导致22人死亡。
一位意大利高级外交官称，在为期两天的峰会前，特朗普与英国、德国、法国、意大利、日本及加拿大的首脑在许多问题上意见一致，但华府在贸易和环境问题上仍处于孤立状态。
这位不愿具名的外交官称，欧盟国家迫切希望美国明确承诺，“会抗击各种形式的保护主义”。但他们难以让特朗普相信自由贸易的好处。
“我们在贸易方面将会进行非常热烈的讨论，并会探讨自由和开放的意义，”白宫国家经济委员会主任柯恩周四晚对记者称。
他预计有关特朗普是否应当按照2015年的巴黎协定，遵守美国削减温室气体排放承诺的讨论也将会“相当激烈”。
他表示特朗普回国后会作出最终决定，但强调特朗普会将经济发展放在首位。特朗普曾称，全球气候变暖是一个“骗局”。(完)
(编译 许娜/侯雪苹；审校 李婷仪/王丽鑫)
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。