G7领导人同意有必要就南海问题释出强烈讯息（更新版）

路透日本伊势志摩5月26日（Thomas Wilson/Kiyoshi Takenaka） - 七国集团（G7）领导人周四一致认为有必要就西太平洋地区的海洋主权声索释出强烈讯息。中国与日本和一些东南亚国家在该地区存在海上领土争议。

中国不是G7成员国，但中国的崛起令其成为在伊势志摩召开的G7领导人峰会上一些讨论的焦点。

在有关外交政策的会议结束后，日本内阁官房副长官世耕弘成向记者表示，“首相安倍晋三牵头讨论了南海及东海当前情势。其他G7领导人称，G7有必要释出明确讯息。”

在周三晚召开的记者会上，日本首相安倍晋三称，日本欢迎中国的和平崛起，同时重申日本当局反对试图以武力改变现状的行为。他还呼吁尊重法治。G7领导人峰会结束后发表的声明中料提及这两方面内容。

美国对中国在该地区的行动也益发感到关切。

中国外交部发言人华春莹周四在北京的例行记者会上称，南海问题与七国集团及其成员“没有任何关系”。

她表示，“中方坚决反对个别国家出于一己私利炒作南海问题。”

美国总统奥巴马周三呼吁中国以和平方式解决海上争议，他重申美国只是对该地区的航行和飞行自由感到关切。（完）