G7峰会将发表声明对东海及南海局势表示关切--报导

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透东京6月6日 - 日本《读卖新闻》周六报道称，七国集团（G7）将对任何改变东海和南海现状的单边行为表示关切。
报道称，周日在德国召开的G7峰会结束时将发表声明，呼吁根据国际法维持海洋国际秩序。声明不会单独提及任何国家。该报道没有指明消息来源。
G7领导人一年前曾对中国与其他亚洲国家在东海及南海争夺资源引发的紧张局势表示关切，还警告不要使用武力。
中国、菲律宾、文莱、马来西亚、越南等均对南海提出主权声索。
中国和日本对东海的岛礁存在主权争端。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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