G7峰会将发表声明对东海及南海局势表示关切--报导

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透东京6月6日 - 日本《读卖新闻》周六报导称，七国集团（G7）将对任何改变东海和南海现状的单边行为表示关切。
报导称，周日在德国召开的G7峰会结束时将发表声明，呼吁根据国际法维持海洋国际秩序。声明不会单独提及任何国家。该报导没有指明消息来源。
G7领导人一年前曾对中国与其他亚洲国家在东海及南海争夺资源引发的紧张局势表示关切，还警告不要使用武力。
中国、菲律宾、文莱、马来西亚、越南等均对南海提出主权声索。
中国和日本对东海的岛礁存在主权争端。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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