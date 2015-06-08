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亚洲 | 2015年 6月 8日 星期一 10:44 BJT

G7峰会将发表声明对东海及南海局势表示关切--报导

(本文由路透中文网编译提供)

路透东京6月6日 - 日本《读卖新闻》周六报导称，七国集团（G7）将对任何改变东海和南海现状的单边行为表示关切。

报导称，周日在德国召开的G7峰会结束时将发表声明，呼吁根据国际法维持海洋国际秩序。声明不会单独提及任何国家。该报导没有指明消息来源。

G7领导人一年前曾对中国与其他亚洲国家在东海及南海争夺资源引发的紧张局势表示关切，还警告不要使用武力。

中国、菲律宾、文莱、马来西亚、越南等均对南海提出主权声索。

中国和日本对东海的岛礁存在主权争端。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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