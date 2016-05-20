G7领导人将讨论钢铁产能过剩问题--白宫副顾问

路透华盛顿5月19日 - 美国白宫一位高级助手周四称，七国集团(G7)发达经济体领导人下周在日本会晤时，将讨论采取何种行动减少全球工业产能过剩问题，尤其是当前的钢铁产能过剩。

白宫国际经济方面的国家安全顾问副手Wally Adeyemo在媒体发布会上称，G7领导人将“讨论如何以大家都赞同的办法”，促使各国为基本金属产能过剩问题负责。

他提到有必要与韩国、巴西和印度合作，但并未指出中国。外界总是批评中国是过剩钢铁和铝产量的来源，导致大量产品充斥市场，并减少了G7和其他国家的就业。

“我们知道这是一个全球问题，需要全球性解决方案；我们希望更好地与G7或其它组织的伙伴国合作，”Adeyemo称。(完)