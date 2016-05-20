G7领导人将讨论钢铁产能过剩问题--白宫副顾问

消息人士称东芝正与西部数据商谈出售晶片业务股权事宜
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
路透华盛顿5月19日 - 美国白宫一位高级助手周四称，七国集团(G7)发达经济体领导人下周在日本会晤时，将讨论采取何种行动减少全球工业产能过剩问题，尤其是当前的钢铁产能过剩。
白宫国际经济方面的国家安全顾问副手Wally Adeyemo在媒体发布会上称，G7领导人将“讨论如何以大家都赞同的办法”，促使各国为基本金属产能过剩问题负责。
他提到有必要与韩国、巴西和印度合作，但并未指出中国。外界总是批评中国是过剩钢铁和铝产量的来源，导致大量产品充斥市场，并减少了G7和其他国家的就业。
“我们知道这是一个全球问题，需要全球性解决方案；我们希望更好地与G7或其它组织的伙伴国合作，”Adeyemo称。(完)
(编译 许娜；审校 李婷仪)
路透东京1月18日 - 一名听取了讨论会简报的消息人士周三表示，东芝正在与西部数据(WD)商谈出售快闪记忆体(闪存)晶片业务少数股权的事宜，东芝希望藉此扩充资本基础。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.3%，距离上周四所及三个月高点近在咫尺。香港股市和中国内地股市领涨。
路透柏林1月17日 - 德国总理默克尔执政联盟的一位关键保守派盟友周二表示，德国无法承担屈从于美国候任总统特朗普保护主义恫吓与威胁的代价，德国只要服软一次，就将招致一而再再而三的恐吓。