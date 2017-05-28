G7领导人在贸易问题上达成共识 就气候变化存在分歧

路透意大利陶尔米纳5月27日 - 在七国集团(G7)其他国家的压力之下，美国总统特朗普周六表态支持一项对抗保护主义的承诺，但拒绝认可全球气候变化协定，称他需要更多时间来作出决定。

特朗普在此次G7峰会上与其他六国领导人大唱反调，欧洲外交人士感到挫败，因为不得不重新探讨原本希望早就解决的问题。

不过，外交人士强调会议就多项外交政策问题达成广泛一致。

“我们对事情进展感到满意，”意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)，他同时承认在一些问题上与美国存在分歧。

特朗普周六同意G7最终公报的内容，带来了一些安慰。公报承诺“对抗所有形式的保护主义”，并致力于基于规则的国际贸易体系。

特朗普在飞机起飞后发表推文称，他在“所有方面进行了不错的会谈，特别是贸易”，强调了公报呼吁“消除所有贸易扭曲行为”的内容。

他并未提及保护主义问题。(完)