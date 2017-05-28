G7领导人在贸易问题上达成共识 就气候变化存在分歧

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透意大利陶尔米纳5月27日 - 在七国集团(G7)其他国家的压力之下，美国总统特朗普周六表态支持一项对抗保护主义的承诺，但拒绝认可全球气候变化协定，称他需要更多时间来作出决定。
特朗普在此次G7峰会上与其他六国领导人大唱反调，欧洲外交人士感到挫败，因为不得不重新探讨原本希望早就解决的问题。
不过，外交人士强调会议就多项外交政策问题达成广泛一致。
“我们对事情进展感到满意，”意大利总理真蒂洛尼(Paolo Gentiloni)，他同时承认在一些问题上与美国存在分歧。
特朗普周六同意G7最终公报的内容，带来了一些安慰。公报承诺“对抗所有形式的保护主义”，并致力于基于规则的国际贸易体系。
特朗普在飞机起飞后发表推文称，他在“所有方面进行了不错的会谈，特别是贸易”，强调了公报呼吁“消除所有贸易扭曲行为”的内容。
他并未提及保护主义问题。(完)
(编译 王兴亚；审校 艾茂林)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。