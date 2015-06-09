奥巴马称普京想再创苏联时期辉煌的努力注定失败

路透德国KRUEN 6月8日（记者 Noah Barkin/Jeff Mason） - 美国总统奥巴马称，俄罗斯总统普京想再创苏联时期辉煌，这一努力注定失败，并且该努力在破坏俄罗斯经济。与此同时，七国集团（G7）领导人称，如果乌克兰暴力活动升级，他们则会加大对俄罗斯的制裁。

在于德国召开的G7峰会结束时，与会的领导人们对乌克兰东部地区战事升级表示关切。

奥巴马在新闻发布会上称，俄罗斯民众因普京的政策备受折磨。这是奥巴马迄今最强烈的措辞。

去年俄罗斯将克里米亚纳入其版图后，普京被八国集团（G8）排除在外，这已是自那以来该组织第二次召开不包括俄罗斯的峰会。

“他必须做决定，”奥巴马说的是普京。“他是继续破坏他国家的经济，继续让俄罗斯处于孤立境地，以求再创苏联时期辉煌这一执迷不悟的野心，还是承认俄罗斯的伟大并不依赖于侵犯他国领土完整和主权呢？”

克里姆林宫淡化普京缺席峰会一事，称普京更加看重更有效且更好反映全球经济力量平衡的“其他形式”。

“现在让七个或八个人聚在一起有效商讨全球问题是不可能的，”RIA通讯社援引克里姆林宫发言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）的话称。

德国总理默克尔对记者称，如果俄罗斯及乌克兰分裂力量全面执行今年早些时候在明斯克达成的和平协议，对俄罗斯的制裁是可以解除的。

但她亦表示，欧洲和美国也准备加强制裁。

“正如我们近日再次所见，俄军继续在乌克兰东部地区行动，这侵犯了乌克兰的主权和领土完整，”奥巴马称。

“俄罗斯经济陷入深度衰退。因此，俄罗斯在乌克兰的行动正在伤害俄罗斯，也在伤害俄罗斯民众。G7明确表示，如有必要，我们准备对俄罗斯实施更多的严厉制裁。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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