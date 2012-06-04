G7将紧急磋商欧元区危机 西班牙形势备受关注

* 加拿大称将召开电话会议讨论欧元区问题

* G7消息人士称,担心西班牙银行可能出现挤兑

* 德国表示,是否需要援助由西班牙决定

* 巴西表示,G20应就刺激经济问题向德国施压

路透多伦多/柏林6月4日电---七大工业国集团(G7)的财经首脑将於周二召开紧急会议,讨论欧元区债务危机问题,这表明全球对於欧元区紧张局势的忧虑加深.

希腊,爱尔兰和葡萄牙都已接受了国际援助,金融市场担忧愈演愈烈的西班牙银行业危机以及6月17日希腊选举将会带来怎样的风险.希腊选举有可能导致该国退出欧元区.

"市场仍然怀疑,迄今所采取的举措是否足以让欧洲复苏并消除危机加深的风险.因此显然,我们相信将需要出台更多举措,"白宫新闻发言人卡尼(Jay Carney)表示.

加拿大财长费海提表示,美国,加拿大,日本,英国,德国,法国和意大利的财长和央行行长将召开一次特别电话会议,加强对欧洲国家施压,要其采取行动.

"目前真正的忧虑当然在欧洲--欧洲一些银行的情况非常虚弱,资本严重不足,而其它欧元区成员国仍未采取足够的行动来解决银行业资本不足的问题并构建合适的防火墙."费海提对记者说.

与此同时,欧盟出资大户德国表示,西班牙是否需要金融援助由该国自己决定,此前媒体报导称柏林正在施压马德里方面要其提出援助申请.

德国总理默克尔及其执政联盟的领导人在一份声明中称:"拥有一切手段来确保欧元区银行业的安全."

他们实际上是否定了西班牙的要求,後者呼吁允许欧元区援助基金直接贷款给西班牙受地产坏账拖累的银行业,用於充实资本,而无需政府接受纾困计划.

德国向法国等欧元区夥伴施压,促其同意放弃更多财政主权,以加强欧洲财政同盟.

一位要求匿名的G7消息人士称,西班牙银行业出现挤兑的风险令人担忧.

该人士对路透表示,"人们担心西班牙是否会出现银行挤兑.挤兑的影响可能扩散至欧元区以外."

做为G7的主席国,美国一直敦促欧洲更为有力地应对其危机.美国总统奥巴马将欧洲危机指为美国经济复苏放缓的原因之一.

一位美国财政部官员表示,"欧洲领导人现在似乎有更为强烈的紧迫感."

该官员并称,"我们希望欧洲未来几周加快行动,包括在二十国集团(G20)墨西哥峰会之前的一段时间.目前采取行动强化欧洲银行体系至关重要."

浏览欧元区危机图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

**西班牙发债将考验市场**

西班牙10年期公债收益率已经飙升至6.6%附近,与可比德国公债的利差达到欧元问世以来最阔水准.西班牙政府计划周四标售10-20亿欧元10年期公债,对市场来说是一场关键考验.

美国已表示,不愿向国际货币基金组织(IMF)提供更多资金.G7消息人士称,全球社会团结一致共同遏制危机的可能性很小.

巴西一位高层官员进一步对欧洲尤其是德国施压,"我们坚持自己的立场,那些有刺激经济空间的欧洲国家,甚至是有能力实施财政刺激的国家(能这样做的国家可是不多),应该现在就采取行动,"这位官员主要就是指德国.

欧元兑美元攀升,美国和德国公债收益率脱离上周触及的纪录低点,因有关当局将采取行动克服危机的臆测升温.

欧盟领导人将於6月28-29日召开峰会,欧洲理事会主席范龙佩(Herman Van Rompuy)表示,他将在2012年底前提出一份加强经济同盟的路线图.

他表示,他将在峰会上提出路线图的主要内容,包括有关"监督,存款保险以及清算"的银行业整合计划.德国迄今对这些设想仍持反对态度.

默克尔在柏林会晤欧盟(EU)执委会主席巴罗索前表示,他们将讨论"中期目标",看是否有必要将具有系统重要性的银行置于欧洲统一监管机构的管理下.

三位消息人士周一对路透表示,中国政府相关部门已开始研究若希腊退出欧元区的应对方案,包括保持人民币汇率基本稳定,加强对跨境资本流动的监管,以及推出进一步稳定国内经济的综合措施等.

让人感到一丝希望的是,葡萄牙的国际贷款人表示,该国援助计划已历时一年,目前仍在按计划进行.这一评论让葡萄牙政府感到鼓舞,该国正在力图避免步希腊後尘寻求第二次救援.(完)

--编译 郑茵/张荻;审校 孙茉莉/张涛

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