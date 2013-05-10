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国际财经 | 2013年 5月 10日 星期五 17:00 BJT

伯南克或不出席G7会议--官员

路透英国艾尔斯伯里5月10日 - 七国集团(G7)一名官员称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克不太可能出席本周末在伦敦近郊举行的G7财经领袖会议。

这名官员还指出，G7财长和央行官员可能会确认20国集团(G20)所达成的立场，即货币政策不应针对汇率，而只应服务于本国的议题。

伯南克预定周五1330GMT在芝加哥一场会议发表讲话。以往也有美联储主席不出席国际会议、改派代表与会的情况。(完)

(编译 张若琪; 审校 隋芬)

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