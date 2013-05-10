伯南克或不出席G7会议--官员

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透英国艾尔斯伯里5月10日 - 七国集团(G7)一名官员称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席伯南克不太可能出席本周末在伦敦近郊举行的G7财经领袖会议。
这名官员还指出，G7财长和央行官员可能会确认20国集团(G20)所达成的立场，即货币政策不应针对汇率，而只应服务于本国的议题。
伯南克预定周五1330GMT在芝加哥一场会议发表讲话。以往也有美联储主席不出席国际会议、改派代表与会的情况。(完)
(编译 张若琪; 审校 隋芬)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。